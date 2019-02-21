لأول مرة في التاريخ...أمريكيتان في الفضاء المفتوح

كما أكدت اللجنة المشتركة أن الطواقم الرئيسية والاحتياطية للبعثة الجديدة إلى محطة الفضاء الدولية أصبحت جاهزة للطيران. ومن المقرر إطلاق مركبة الفضاء سويوز إم — إس 12 في 14 آذار / مارس.
ويتضمن الطاقم رائد الفضاء الروسي أليكسي أوفشينين والأمريكي نيك هيج، اللذان لم يصلا إلى محطة الفضاء الدولية في تشرين الأول / أكتوبر الماضي بسبب تحطم مركبة إطلاق سيوز-إف جي.
ومن المقرر أن تستغرق الرحلة 203 أيام، حتى 3 تشرين الأول / أكتوبر المقبل.
وخلال الرحلة، سيأخذ الطاقم سفن الشحن: بروغريس، دراغون، سايغنوس و HTV ، وسيقومون بالتحليق في الفضاء المفتوح وإجراء تجارب علمية.
وتعتبر رائدة الفضاء السوفييتية سفيتلانا سافيتسكايا في أول امرأة تدخل الفضاء المفتوح وذلك عام 1984.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)