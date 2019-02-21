لافروف: الإجراءات الأمريكية بشأن "معاهدة التخلص من الصواريخ" تقود إلى زعزعة الاستقرار

قال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن الإجراءات الأمريكية بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى تقود إلى تنامي زعزعة الاستقرار.