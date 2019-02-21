البابا يتعهد: سنتخذ إجراءات "ملموسة" ضد استغلال القساوسة للأطفال جنسيا

تعهد بابا الفاتيكان بأن يتمخض مؤتمر افتتحه، اليوم الخميس، عن إجراءات ملموسة لمواجهة استغلال القساوسة الأطفال جنسيا، وذلك ردا على شكوك أبداها ضحايا قالوا إن المؤتمر أشبه بحملة علاقات عامة.

© REUTERS / Max Rossi البابا يدعو لتحرك حاسم ضد "بلاء" العصر الحديث

وحسب "رويترز"، يجتمع البابا فرنسيس بزعماء كاثوليك من أنحاء العالم في المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام للتصدي لفضيحة هزت مصداقية الكنيسة في الولايات المتحدة، حيث دُفعت تسويات بمليارات الدولارات، وأيرلندا وتشيلي وأستراليا وأماكن أخرى في العقود الثلاثة الماضية.

وقال فرنسيس للأساقفة ورؤساء الطوائف الدينية: "أردت أن أتواصل معكم لأن علينا التصدي لآفة الاستغلال الجنسي التي ارتكبها رجال الكنيسة ضد القصر… استمعوا لبكاء الصغار الذين يطلبون العدالة".

وأضاف أن الضحايا يتوقعون "إجراءات ملموسة وفعالة" وليس مجرد إدانة.

وشاهد البابا وقرابة 200 مشارك في قاعة بالفاتيكان تسجيلا مصورا لخمس ضحايا رووا قصصا مؤلمة للانتهاكات والتستر عليها. وعبر الضحايا عن رغبتهم في أن يظلوا مجهولي الهوية.

وقالت امرأة: "أقام قس علاقات جنسية معي منذ أن كان عمري 15 عاما. استمر ذلك 13 سنة. حملت ثلاث مرات وأجبرني على الإجهاض ثلاث مرات لمجرد أنه لا يريد استخدام الواقي الذكري أو أن استخدم وسائل منع الحمل".

وكشف تقرير لهيئة محلفين كبرى في ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن قساوسة استغلوا جنسيا نحو ألف شخص على مدار سبعة عقود في الولايات المتحدة وحدها.