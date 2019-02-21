"كلاشنيكوف" بمساعدة الإمارات تستطيع إيجاد سوق للسلع المدنية في الشرق الأوسط

وقال المدير العام لشركة كلاشنيكوف فلاديمير ديميترييف: "نحن سعداء للغاية لإيجاد واحد من أقوى الشركاء في سوق منطقة الشرق الأوسط، مجموعة كلاشنيكوف واثقة من أنه بمساعدة مجموعة "إنترناشيونال غولدن غروب" سنكون قادرين على افتتاح أسواق جديدة لمجموعة واسعة من منتجاتنا المدنية".

ووفقا له، فإن صيغة الاتفاق تنص على إمكانية توريد مجموعة كاملة من المنتجات المدنية التي تصنعها الشركة لسوق الشرق الأوسط

والجدير بالذكر، أن مجمع "كلاشنيكوف" الروسي، لا يعتبر مجمعاً لصناعة الأسلحة فقط، بل ويملك علامة تجارية، تمَّ تسجيلها رسمياً في عام 2004. وفي العام 2012 مُدِّدَ ترخيص الحماية القانونية لهذه العلامة التجارية حتى عام 2022. وتدخل علامة "كلاشنيكوف" التجارية الشهيرة، بالإضافة لصناعة "الأسلحة والبنادق والرشاشات"، في العديد من المواد مثل الملابس والقبعات، فضلاً عن بعض الألعاب وغيرها.

وتأسست مجموعة "إنترناشيونال غولدن غروب" في عام 2002، ومقرها الرئيسي في أبوظبي.