تسجيل
16:14 21 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    الرسالة السنوية للرئيس فلاديمير بوتين إلى الجمعية الفيدرالية، 20 فبراير/ شباط 2019

    بعد خطاب بوتين... الصحف الأجنبية تصدر بعناوين صاخبة

    © Sputnik . Alexei Philippov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 31

    ركزت وسائل الإعلام الغربية بعد الرسالة السنوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى على الأسلحة الروسية الجديدة، التي تحدث عنها الرئيس.

    وأصدرت الصحف الأجنبية اليوم مقالات حول رسالة الرئيس الروسي السنوية للجمعية الفيدرالية. ولفت انتباه الغرب، في المرتبة الأولى تصريحات فلاديمير بوتين حول الأسلحة النووية الروسية.

    الرسالة السنوية للرئيس فلاديمير بوتين إلى الجمعية الفيدرالية، 20 فبراير/ شباط 2019
    © Sputnik . Alexei Philippov
    بوتين يتحدث عن عملية تطوير صاروخ "تسيركون" الجديد
    وبدأت بعض الصحف الأمريكية تتكهن بحرب عالمية جديدة وتخيف العالم من الصواريخ الروسية، التي يمكنها الوصول إلى واشنطن.

    فيما يلي أهم العناوين الرئيسة:

     كتبت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا تحت عنوان: "بوتين يحذر من أن الأسلحة الجديدة ستوجه إلى الولايات المتحدة في حال نشر الصواريخ في أوروبا".

    وتوقعت "إكسبرس" البريطانية وقوع حرب عالمية ثالثة في مقال تحت عنوان: "خطر الحرب العالمية الثالثة! روسيا توجه صواريخها إلى أوروبا والولايات المتحدة بعد انسحاب ترامب من معاهدة الصواريخ". ووصفت الصحيفة تصريحات الرئيس الروسي بـ"الأكثر قسوة في الوقت الراهن"، رغم أنها لاحظت أن الجانب الروسي "لن يتخذ الخطوة الأولى في نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

    ومضى موقع "ذا صن" قدما في هذا الموضوع وقدم خريطة، رسم فيها أسهما حمراء تشير إلى الصواريخ موجهة من روسيا إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وذكر الموقع "قال بوتين إن روسيا لا ترغب في المواجهة، ولكن في الوقت نفسه عبر عن موقفه بأكبر قدر من الوضوح".

    وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لنظام بوسيدون ، روسيا
    © Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
    بوتين يعلن عن إنزال أول غواصة مسيرة "بوسيدون" هذا العام
    وأشارت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية إلى أن "بوتين يهدد باستهداف الولايات المتحدة، إذا تم نشر صواريخ أمريكية جديدة في أوروبا".

    كما ركزت وسائل الإعلام الألمانية على المحتوى العسكري لخطاب الرئيس. إذ تقول صحيفة "Deutsche Well": "اتخذ بوتين موقف المحارب تجاه الولايات المتحدة". وأضافت مجلة "بيلد": "بوتين يهدد ترامب بالصواريخ الجديدة". وذكرت المجلة أن واشنطن أعلنت انسحابها من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى قبل الرسالة السنوية بوقت قصير. وأشارت إلى أن روسيا أعلنت عن اختبار أسلحة جديدة ردا على ذلك، قائلة إن الرئيس الروسي انتقد إجراءات إدارة ترامب مرة أخرى وأشاد بالصواريخ الروسية الجديدة الأسرع من الصوت".

    وكان بوتين قد تحدث خلال رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية، يوم الأربعاء 20 شباط/ فبراير، عن أحدث الأسلحة الروسية. فقد أعلن عن إنزال الغواصة النووية المسيرة الأولى في العالم "بوسيدون" في ربيع العام الجاري. وتحدث عن سير العمل على تطوير صاروخ "تسيركون"، الذي يفوق سرعة الصوت 9 مرات. وقارن ابتكار صاروخ "أفانغارد" بإطلاق أول قمر صناعي إلى مدار الأرض.

    انظر أيضا:

    بوتين: نشر واشنطن للصواريخ في أوروبا يهدد أمن روسيا والعالم
    بوتين يقارن تطوير "أفانغارد" بإطلاق أول قمر اصطناعي
    الرسالة السنوية للرئيس فلاديمير بوتين إلى الجمعية الفيدرالية (مباشر)
    الكلمات الدلالية:
    الأسلحة الروسية, الرسالة السنوية, فلاديمير بوتين, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    انطلاق المؤتمر والمعرض العسكري آيرو إنديا 2019 (Aero India 2019) في بنغالور، الهند 20 فبراير/ شباط 2019
    انطلاق المعرض الجوي الفضائي "آيرو إنديا 2019" في الهند
    عقوبات أمريكية على الأموال الليبية
    عقوبات أمريكية على الأموال الليبية
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك