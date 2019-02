بعد خطاب بوتين... الصحف الأجنبية تصدر بعناوين صاخبة

وأصدرت الصحف الأجنبية اليوم مقالات حول رسالة الرئيس الروسي السنوية للجمعية الفيدرالية. ولفت انتباه الغرب، في المرتبة الأولى تصريحات فلاديمير بوتين حول الأسلحة النووية الروسية.

وبدأت بعض الصحف الأمريكية تتكهن بحرب عالمية جديدة وتخيف العالم من الصواريخ الروسية، التي يمكنها الوصول إلى واشنطن.

فيما يلي أهم العناوين الرئيسة:

كتبت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا تحت عنوان: "بوتين يحذر من أن الأسلحة الجديدة ستوجه إلى الولايات المتحدة في حال نشر الصواريخ في أوروبا".

وتوقعت "إكسبرس" البريطانية وقوع حرب عالمية ثالثة في مقال تحت عنوان: "خطر الحرب العالمية الثالثة! روسيا توجه صواريخها إلى أوروبا والولايات المتحدة بعد انسحاب ترامب من معاهدة الصواريخ". ووصفت الصحيفة تصريحات الرئيس الروسي بـ"الأكثر قسوة في الوقت الراهن"، رغم أنها لاحظت أن الجانب الروسي "لن يتخذ الخطوة الأولى في نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

ومضى موقع "ذا صن" قدما في هذا الموضوع وقدم خريطة، رسم فيها أسهما حمراء تشير إلى الصواريخ موجهة من روسيا إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وذكر الموقع "قال بوتين إن روسيا لا ترغب في المواجهة، ولكن في الوقت نفسه عبر عن موقفه بأكبر قدر من الوضوح".