مشروع "التيار الشمالي-2" يحظى بدعم شعبي ألماني كبير

أعلنت غرفة التجارة الروسية - الألمانية أن أكثر من 70% من المواطنين الألمان يؤيدون بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، لأنه سيخفض أسعار الغاز والكهرباء.

وذكرت غرفة التجارة في بيانها "بعد تنفيذ مشروع "التيار الشمالي-2"، لن تشعر الشركات فقط بانخفاض الأسعار بل ستشعر الأسر الأوروبية والمستهلكين العاديين أيضا بهذا الانخفاض وسيقدر السكان الألمان هذه المزايا".

ووفقا لإحصاء رأي أجري في شهر يناير/ كانون الثاني الفائت من قبل معهد الرأي العام، فإن 73٪ من الألمان يؤيدون بناء خط أنابيب الغاز، و16٪ فقط يؤيدون التخلي عنه.

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والجدير بالذكر أن مشروع "التيار الشمالي-2" يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. ومن المقرر بناؤه بجوار خط الأنابيب "التيار الشمالي"، حيث يمر عبر المناطق الإقليمية أو الاقتصادية للدول الواقعة بمحاذاة شواطئ بحر البلطيق، روسيا وفنلندا والسويد وألمانيا، وسينتهي بناؤه في عام 2019.