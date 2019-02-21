أمين منظمة "الأمن والتعاون في أوروبا": أولويتنا هي الحل السلمي في أوكرانيا

قال الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، توماس غريمينغر، إن الحل السلمي للصراع في شرق أوكرانيا يظل الأولوية الرئيسة للمنظمة.

فيينا — سبوتنيك. وقال غريمينغر، متحدثا في الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تعقد في الفترة من 21 إلى 22 فبراير / شباط الحالي في فيينا: "الحل السلمي للنزاع الأوكراني يظل الأولوية الرئيسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

© REUTERS / Vasily Fedosenko لوكاشينكو: مينسك وموسكو تدرسان سبل الرد على إقامة بولندا قاعدة عسكرية أمريكية

وأضاف "تواصل المنظمة تعزيز نزع التصعيد على الأرض ودعم الجهود الرامية إلى حل النزاع بسلام".

وأعرب الأمين العام للمنظمة عن قلقه من تنامي انعدام الثقة بين الأطراف، الأمر الذي يهدد تنفيذ اتفاقات مينسك، التي لا تزال في كونها الأفضل، وفي الواقع الطريق الوحيد للسلام اليوم.

وأضاف غريمينغر: "التوتر حول بحر آزوف ومضيق كيرتش يقلقنا بشدة، وفي 26 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، وجهت تحذيرا مبكرا للدول المشاركة في المجلس الدائم، داعيا إلى ضبط النفس وإزالة التصعيد.إن الحوار الهادف هو المخرج الوحيد".

وفي سياق متصل أعلنت رئيسة لجنة شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مرغريتا كينير نيلين، أن المنظمة سترسل ممثليها إلى دونباس نهاية مايو/ أيار ومطلع يونيو/ حزيران.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/ نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير، من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.