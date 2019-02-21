طفل يولد من دون دماغ ويتمكن من إكمال نموه

تمكن طفل، ولد مع 2% من نمو الدماغ، من استعادة حجم دماغه بالكامل من خلال التدريبات.

فوفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية نصح الأطباء والدة الطفل شيلي وول خلال فترة حملها، القيام بإجهاض بسبب حالة الجنين الحرجة.

وحذر الأطباء والدي الطفل من أن الرضيع سيعاني من السنسنة المشقوقة، حيث لا توجد أية فرصة لبقائه على قيد الحياة، ومع ذلك، أصر الزوجان على إبقاء الجنين، وقالت شيلي:

"أعتقد أن الأزواج الشباب الذين يتعرضون لمشاكل مماثلة يختارون إجراء إجهاض، لكننا مسنون وحاولنا التفكير بشكل إيجابي، لذلك أعطينا طفلنا نوح فرصة للحياة."

وبعد ولادة الطفل، ذكر الأطباء أنه لن يكون قادراً على الرؤية والسماع والتحدث وتناول الطعام، لكن العائلة لم تستسلم وأخذت الطفل إلى مركز تدريب في الدماغ يقع في أستراليا.

ومع مرور الوقت، تعلم نوح الجلوس دون مساعدة، وممارسة رياضة السيرفينغ وذلك بفضل مساعدة الأخصائيين، وزاد نمو دماغ نوح إلى 80 في المائة خلال ثلاث سنوات فقط.

ووفقا لوالدي الطفل يبلغ نوح من العمر ست سنوات، ويريد أن يتعلم كيف يمشي بشكل كامل، ويواصل ممارسة ركوب الأمواج ويحلم تعلم رياضة التزلج على الجليد.