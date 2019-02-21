الحكومة الهندية تقرر قطع المياه عن باكستان

أعلن وزير الطرق والمواصلات والموارد المائية الهندي، نيتين غادكاري، أن حكومته قررت قطع المياه عن باكستان وتحويل مسار المياه إلى إقليم كشمير وبونجاب وجابو.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الوزير في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس "قررت حكومتنا وقف نصيبنا من المياه الذي كان يتدفق لباكستان، وسنقوم بتحويل المياه من الأنهار الشرقية إلى مواطنينا في إقليم كشمير وبونجاب وجامو".