أردوغان: خطواتنا أزعجت من لديهم "حسابات قذرة" في المنطقة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن الخطوات التي أقدمت عليها بلاده حيال سوريا والعراق، أثارت إزعاج من لديهم "حسابات قذرة" تجاه المنطقة.

وأكد أردوغان في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في ولاية دنيزلي، غربي تركيا، أن الذين حاولوا تخويف تركيا بالتنظيمات الإرهابية وأسعار صرف العملات، لم يستطيعوا تحقيق أهدافهم، وفقا لوكالة "الأناضول".

#عاجل | الرئيس #أردوغان: الخطوات التي أقدمنا عليها حيال #سوريا و #العراق، أثارت انزعاج من لديهم حسابات قذرة تجاه المنطقة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 21, 2019

وتابع الرئيس التركي أن القوى التي كانت تصدر أوامرها لتركيا على مر سنين طويلة، تبدي حاليا انزعاجا من تحرك تركيا بشكل مستقل.

وأضاف أردوغان "أولئك الذين رهنوا الإرادة الشعبية في فترة الوصايات، والذين كانوا يرون أنفسهم فوق الشعب، هم الآن منزعجون من الوقفة الصامدة للدولة التركية".