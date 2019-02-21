تسجيل
17:47 21 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    الكنيست الإسرائيلي

    اقتراب سقوط نتنياهو... وهرولة إلى تحالفات مع "البيت اليهودي" المتشدد

    © AP Photo / Ariel Schalit
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تشير الاستطلاعات التي تقوم بها مراكز البحث في إسرائيل، إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد لا يتولى منصب رئيس الحكومة للمرة الخامسة، بعد الانتخابات البرلمانية المرتقبة في نيسان/ أبريل المقبل.

    تسيبي ليفني
    © AP Photo / Sebastian Scheiner, File
    رغم اعتزالها العمل السياسي… تسيبي ليفني تكشف سرا خطيرا عن نتنياهو
    وأظهرت النتائج أن الإسرائيليين لا يرغبون بأن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة، وإن كان "حزب الليكود" بقيادته قد يحصل على ثلاثين مقعدا، ما يدفعه إلى  تشكيل ائتلاف بقيادته مع بعض الأحزاب اليمينية.

    ويعزو البعض تراجع شعبية "الليكود" إلى تهم الفساد التي تناولت رئيسه في الآونة الأخيرة، خصوصا بعد حرب التصريحات الانتخابية بين الأحزاب المتنافسة على مقاعد البرلمان، ما دعاه إلى عقد تحالفات مع حزب "البيت اليهودي" اليميني المتشدد.

    مقابل ذلك يبرز تحالف مضاد بين رئيس الأركان السابق بالجيش الإسرائيلي، بيني جانتس، ووزير المالية السابق يائير لابيد، اللذان اتفقا على أن يتولى الأول رئاسة الحكومة في العامين الأولين، فيما سيخلفه الثاني بعد ذلك.

    وصرح جانتس حول هذا التحالف: "هذا الحزب الحاكم الجديد سوف يقدم طاقم جديد من قادة أمنيين واجتماعيين وسيضمن أمن الوطن ويوحد العناصر المتصدعة في المجتمع الإسرائيلي".

    وكان ذلك التحالف قد دفع حزب الليكود وأنصاره إلى شن حرب على "حصانة إسرائيل"، حزب غانتس. لكن النتائج جاءت معاكسة، حيث أنها زادت من شعبيته، لأن هذا التحالف سيكون ببساطة تحالف يساري يحظى بتأييد الأحزاب العربية، وهو ما يعطي الأغلبية لهم في الكنيست، وهذا ما أجبر نتنياهو على إلغاء زيارته لموسكو، لمحاولة القيام بإجراء معاكس قبل تقديم القوائم الانتخابية النهائية اليوم الخميس، حيث أكد أن على الإسرائيلين أن يختاروا بين طرفين متناقضين: "الخيار واضح، إما حكومة يسارية بين لابيد وغانتس تدعمها الأحزاب العربية، وإما حكومة يمينية بقيادة نتنياهو".

    إقرأ أيضا: وزيران إسرائيليان يؤسسان حزبا جديدا يحظر إقامة دولة فلسطين

    وأشار أحد قادة حزب الليكود والذي يشغل منصب رئيس البرلمان، إلى أن التحالف اليساري ضدهم، يجب أن يشكل جبهة يمينية موحدة، وقال: أي بديل سيعيد أمن إسرائيل واقتصادها عقودا إلى الوراء.

    هذه العوامل قد تؤمن أغلبية لمعسكر اليسار وإن كان الليكود سيقود الحكومة القادمة بالتأكيد، حيث من المتوقع أن يحصد 30 مقعدا على الأقل، وهي أكبر نسبة بين جميع الأحزاب، وهذا ما يكفل له تشكيل الحكومة القادمة، لكن معارضيه سيكون لهم رأي مهم في شكل الحكومة المقبلة، إلا أن كلمة الفصل الحقيقة ستكون بيد الناخبين، عبر صناديق الاقتراع فقط.

    انظر أيضا:

    استطلاع إسرائيلي يؤكد تفوق حزب الليكود
    كيف سترد السلطة الفلسطينية على قرار الليكود بشأن الضفة؟
    قيادي في فتح: قرار "الليكود" فضح نوايا إسرائيل تجاه الدولة الفلسطينية
    رئيس "البيت اليهودي": إسرائيل ليست صرافا آليا للسلطة الفلسطينية
    رئيس حزب "البيت اليهودي": الحرب الأخيرة على غزة أخذت وقتا أكثر من اللازم
    الكلمات الدلالية:
    أخبار نتنياهو, أخبار إسرائيل, الانتخابات الإسرائيلية, الكنيست الإسرائيلي, الحكومة الإسرائيلية, بنيامين نتنياهو, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    انطلاق المؤتمر والمعرض العسكري آيرو إنديا 2019 (Aero India 2019) في بنغالور، الهند 20 فبراير/ شباط 2019
    انطلاق المعرض الجوي الفضائي "آيرو إنديا 2019" في الهند
    عقوبات أمريكية على الأموال الليبية
    عقوبات أمريكية على الأموال الليبية
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك