واشنطن: مسألة انسحاب القوات الأمريكية من سيئول ليس موضوع مفاوضات

© AP Photo / Ahn Young-joon مسؤول: أمريكا تبحث تقديم تنازلات إلى كوريا الشمالية قبل لقاء القمة

واشنطن- سبوتنيك . وقال المسؤول للصحفيين "هذه المسألة ليست موضوع المفاوضات."

وأشار ممثل آخر للإدارة أيضا إلى أنه لم يناقش هذا الموضوع أبدا خلال المفاوضات مع ممثلي جمهورية كوريا الشمالية.

وتجري الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية بانتظام، تدريبات مشتركة في المنطقة. ويزداد الوضع تعقيدا بسبب حقيقة، أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية هما رسميا في حالة حرب، برغم أن الصراع الكوري قد انتهى في 1950-1953، بتوقيع اتفاق هدنة، ومنذ ذلك الحين، ترفض واشنطن حتى مناقشة إمكانية استبدال هذه الاتفاقية بمعاهدة سلام.

ويبلغ عدد أفراد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية حاليا 28.5 ألف عسكري.

وأعلنت السلطات الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أنها ستقلل من نطاق التدريب المشترك لـ"مناورات فرخ النسر" في كوريا الجنوبية هذا العام، لتسهيل الجهود الدبلوماسية من أجل نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

هذا وذكر، بأنه يخطط للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون في فيتنام يومي 27 و 28 شباط / فبراير.