الخارجية الفنزويلية: كاراكاس ليست بحاجة لطلب دعم عسكري من روسيا

© REUTERS / LEAH MILLIS بومبيو عن أزمة فنزويلا: رسالة ترامب لمادورو واضحة

موسكو — سبوتنيك . وقال نائب الوزير في حديث لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول ما إذا كانت كاراكاس تعتزم طلب مساعدة عسكرية من روسيا: "تمتلك فنزويلا كل الإمكانيات لكي تضمن السلام، ولدينا إمكانية لضمان عدم وقوع أي عدوان، لا حاجة لدينا لأي دعم عسكري، لأننا مستعدون تماما لضمان السلام لشعبنا".

كما أكد نائب الوزير، أن روسيا لا تنقل مساعدة إنسانية لفنزويلا، بل بضائع في إطار العقود التجارية فقط.

وقال ردا على سؤال في هذا الصدد:

"لا توجد حالة إنسانية تتطلب نقل مساعدات إنسانية، الأوضاع طبيعية. لدينا عدة اتفاقيات مع روسيا، والتي تنقل في إطارها الأدوية والمنتجات الغذائية والتقنيات.

نظرا لأننا لا نستطيع التعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا في المجال التقني، فقد بدأنا بالاستيراد من روسيا والصين، نظرا لأنها دول صديقة لا تفرض أي تدابير وقيود. لا توجد مساعدات إنسانية من روسيا، هناك إمدادات بالسلع الأساسية، نحن نشتري هذه السلع نظرا لأنهم [الروس] أفضل المصدرين، وهم لم يغلقوا إمكانية توريد بضائعهم".