الحرس الثوري يعلن اختراق مراكز السيطرة والقيادة للجيش الأمريكي (بالفيديو)

قال قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة في تصريح له أمس الأربعاء، إن 7 أو 8 طائرات (أمريكية) كانت في حالة تحليق مستمر في سوريا والعراق، وقد تمكنا من رصدها واختراقها، والحصول على معلوماتها السرية.

ويؤكد شريط الفيديو الذي نشرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اختراق طائرات مراكز القيادة والسيطرة للجيش الأمريكي من قبل الحرس الثوري.

وفي الشريط هنالك رصد من قبل طائرة مسيرة تابعة للحرس الثوري لطائرة أمريكية مسيرة، لم تتمكن من الوصول إلى القاعدة الأمريكية، وهبطت على بعد 10 كم من القاعدة، إلا أن الأمريكيين وبسبب خوفهم من الاقتراب منها، قاموا بقصفها وتدميرها بواسطة طائرة مقاتلة.