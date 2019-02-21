أمريكا تحضر لاستفزازات "صارخة" عند الحدود الفنزويلية الكولومبية

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال بوليانسكي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي "يبدو أن زملاؤنا الأمريكيون، وهم في حالة هيجان استفزازي، يحضرون الآن لاستفزازات صارخة لا شك فيها عند الحدود الكولومبية-الفنزويلية، والمحددة بتاريخ 23 فبراير/شباط، قد تمادوا كثيرا وقرروا تحضير تمثيليات ونشر أخبار مفبركة مباشرة في مجلس الأمن".
وبينما يرفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السماح بدخول شحنات الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات من الولايات المتحدة وكولومبيا والبرازيل، تعهد خوان غوايدو زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا، بإدخال مئات الأطنان من المساعدات إلى البلاد في 23 فبراير/ شباط.
وقال غوايدو إنه سيعلن مزيدا من التفاصيل، حول خططه لإدخال المساعدات إلى بلاده رغم معارضة مادورو.
ويفتح موعد 23 فبراير الباب أمام حدوث مواجهة مع مادورو الذي قال إن فنزويلا لا تحتاج إلى المساعدات ووصفها بأنها عرض مسرحي أمريكي. ولم يعرف بعد إن كان الجيش سيسمح لشحنات المساعدات بعبور الحدود أم لا.
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