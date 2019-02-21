للمرة الأولى وبفارق كبير... حزب "الجنرالات" يتفوق على نتنياهو

نشرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم، الخميس، استطلاعا للرأي، تبين من خلاله حصول حزب "الجنرالات"، أي الائتلاف بين حزب الجنرال، بيني غانتس، والجنرال موشيه بوغي يعالون، حزب "حصانة لإسرائيل"، ويائير لابيد، حزب "يوجد مستقبل"، على 36 مقعدا، وهو أعلى حصاد لعدد المقاعد، حتى الآن.

© AP Photo / Ariel Schalit للمرة الأولى منذ عقود... تغير جذري في انتخابات "الكنيست"

وعلى النقيض، حصل حزب "الليكود" الحاكم، لبنيامين نتنياهو، على 30 مقعدا فقط، في المرتبة الثانية، بمعنى أن فارق 6 مقاعد هو فارق كبير، خاصة وأن الإعلان عن تحالف "أزرق أبيض"، بين غانتس ويعالون ومعهما لابيد، اليوم، الخميس، فقط، يعني تفوقه بمرور الوقت على نتنياهو.

وسبق أن أعلن حزبا "حوسن يسرائيل/ حصانة لإسرائيل" بقيادة الجنرال بني غانتس، رئيس هيئة الأركان السابق، وحزب "ييش عتيد/ يوجد مستقبل" بقيادة الإعلامي السابق يائير لبيد، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، عن توصلهما إلى اتفاق للتحالف في قائمة انتخابية واحدة لمعسكر الوسط في إسرائيل، قبيل الانتخابات العامة للكنيست المقررة، في 9 إبريل/ نيسان المقبل. وذلك بعد مفاوضات ماراثونية بين الحزبين.

وجاء الإعلان، بعد أن تمكّن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من ضمان وحدة ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة، كان يخشى ألا تجتاز نسبة الحسم في الانتخابات.