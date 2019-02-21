مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: يجب وضع حد نهائي لصفحة الاستعمار

وقال الجعفري في كلمة خلال اجتماع اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، إن اللجنة كانت ممن ساهم في إعطاء حق تقرير المصير لعشرات الشعوب التي كانت خاضعة للاستعمار؛ وهي شعوب استفادت من تطبيق حق تقرير المصير عليها، فأنهت الاستعمار وأضحت دولا أعضاء في المنظمة الدولية. وذلك بحسب قناة "العالم".

© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI الجعفري: يريدون تدمير فنزويلا لكنهم سيفشلون مثلما أفشلت سوريا مخططاتهم التدميرية

وأضاف الجعفري: هناك فارقان رئيسيان بين عصبة الأمم التي أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى ، ثم فشلت، وبين منظمة الأمم المتحدة، حيث شرعنت الأولى الحرب والاستعمار، ولذلك كانوا يسمون الاستعمار "انتدابا" في ميثاق العصبة ولكن هذا كان شكلا من أشكال شرعنة الاستعمار.

وتابع الجعفري أن العصبة اعترفت للدول الاستعمارية بحق استعمار شعوب أخرى، وكان هذا أحد أسباب سقوطها، ثم شرعنت الحرب خلافا لميثاق منظمة الأمم المتحدة، التي رفضت شرعنة الحرب، وأنشأت لجنة "سي 24" لإنهاء الاستعمار.

وأشار الجعفري إلى أن هذين الفارقين مهمان جدا لفهم تطور الفكر السياسي البشري خلال القرن العشرين، وبداية القرن الحادي والعشرين.

وأوضح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن أمام اللجنة مسؤولية مضاعفة لوضع حد نهائي لصفحة الاستعمار في العالم، بعد أن مضى على إنشاء منظمة الأمم المتحدة نحو ثلاثة أرباع القرن.