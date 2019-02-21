زاخاروفا تصف اقتراح الرئيس الأوكراني بالسخيف

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، تصريح رئيس أوكرانيا بيوتر بوروشنكو بأن "الوقت قد حان" لحرمان روسيا من حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي بالسخيف.

وقالت زاخاروفا "كل من يعرف التاريخ بشكل كبير أو قليل، أنا لا أدرج السيد بوروشنكو بين هؤلاء الناس… يفهمون تماما دور روسيا في العالم الحديث، وحجم العلاقات الدولية الحالية وحالتها، يفهمون أن كل شيء قاله بوروشنكو هو سخيف تماما — وحول الحرمان من حق النقض وحول استبعاد روسيا من الأمم المتحدة".

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وأعلنت زاخاروفا، الثلاثاء الفائت، أن روسيا لم تكن تخطط لعقد لقاءات مع الجانب الأمريكي ولم تلغ أية لقاءات، وذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني.

وقالت "السؤال حاليا — من يكذب؟ هل بوروشينكو كذب بخصوص ما قاله بينز، أم بينز كذاب؟".