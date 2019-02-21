أبرزها الانسحاب من سوريا... 3 اتفاقات جديدة بين ترامب وأردوغان

اتفقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، على تنفيذ انسحاب القوات الأمريكية من سوريا حسب المصالح المشتركة.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، بحث ترامب وأردوغان، في اتصال هاتفي، التطورات الأخيرة في سوريا، كما أكدا على أهمية دعم العملية السياسية هناك.

وأضافت الأناضول أن الرئيسان اتفقا على تنفيذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا، بما يتماشي مع المصالح المشتركة بين البلدين.

#عاجل| #أردوغان و #ترامب يتفقان على تنفيذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من #سوريا بما يتماشي مع المصالح المشتركة pic.twitter.com/GyTvZr4mpq — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٢١ فبراير ٢٠١٩

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا.