أبرزها الانسحاب من سوريا... 3 اتفاقات جديدة بين ترامب وأردوغان

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، بحث ترامب وأردوغان، في اتصال هاتفي، التطورات الأخيرة في سوريا، كما أكدا على أهمية دعم العملية السياسية هناك.
وأضافت الأناضول أن الرئيسان اتفقا على تنفيذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا، بما يتماشي مع المصالح المشتركة بين البلدين.
#عاجل| #أردوغان و #ترامب يتفقان على تنفيذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من #سوريا بما يتماشي مع المصالح المشتركة pic.twitter.com/GyTvZr4mpq— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٢١ فبراير ٢٠١٩
كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا.
#عاجل| #أردوغان و #ترامب يتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع حجم التجارة بين البلدين إلى 75 مليار دولار سنويا— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٢١ فبراير ٢٠١٩
كما أكد ترامب وأردوغان، خلال الاتصال الهاتفي، العزم المشترك على مكافحة كافة أشكال الإرهاب.
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