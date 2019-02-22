الأمين العام للأمم المتحدة يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي الوضع في فنزويلا

بحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الوضع في فنزويلا.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان: إن "الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأميركي بحثا الوضع في اليمن، خاصة تنفيذ بنود اتفاق استكهولم. كما ناقشا الوضع في فنزويلا".



© REUTERS / CARLOS BARRIA مادورو يوافق على قبول المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي لفنزويلا

هذا ولم يتحدث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع الصحفيين لا قبل الاجتماع مع الأمين العام ولا بعده.

يذكر أن الاجتماع تم بناء على طلب من الجانب الأمريكي.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.