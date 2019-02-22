أمريكا تلجأ إلى "حصان طروادة" لمحاربة روسيا

أعلن ذلك الجنرال دافيد غولدفاين، رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية وفقا لإفادة جريدة "تليبولس".

© Sputnik . Alexey Malgavko كم يلزم من الطائرات لصد العدوان الأمريكي الأطلسي

وبحسب الجنرال غولدفاين فإن الاستراتيجية الجديدة المزمع وضعها في غضون عام تقريبا تتضمن التسلل إلى أراضي الخصم في الخفاء.

وتركز الاستراتيجية التي قدّر رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية تكلفة وضعها بحوالي135 مليار دولار على ضرب نقاط ضعف الخصم مع تفادي مواجهة نقاط القوة.

ويُفترض أن تشارك كل أفرع القوات المسلحة الأمريكية في عمليات حربية كهذه، فيما تقوم مقاتلات "إف-35" بتنسيق جهودها.

ويتوقع الجنرال غولدفاين أن تضمن هذه الاستراتيجية للقوات الأمريكية تفوّقًا.

وقالت الجريدة إن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تشبه تكتيك "حصان طروادة" ولكنها عبرت عن شكوكها في إمكانية تحقيق النجاح بواسطة هذه الاستراتيجية عند محاربة روسيا والصين اللتين تملكان أسلحة قادرة على مقارعة الأسلحة الأمريكية بنجاح.