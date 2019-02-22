مؤبد لأسترالي قتل ستة دهسا بسياراته في ملبورن

أعلنت المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا، اليوم الجمعة، أنها أصدرت حكما بالسجن المؤبد على أسترالي اندفع بسيارته بين عشرات المارة في شارع مزدحم وسط ملبورن عام 2017 مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص.

وأضافت المحكمة أن الحد الأدنى للعقوبة التي سيقضيها قبل أن يتسنى حصوله على إفراج مشروط هو 46 عاما.

وصدر حكم بالسجن المؤبد على جيمس جارجاسولاس عن كل قتيل من ضحاياه وبينهم رضيع وطفلة في العاشرة من العمر.

وقال القاضي مارك واينبرج لجارجاسولاس خلال جلسة النطق بالحكم في ملبورن "كان هذا واحدا من أسوأ أمثلة القتل الجماعي في تاريخ أستراليا".