إيران: سلوك السعودية والإمارات يتسم بالعداء وهجوم الزاهدان لن يمر دون رد

قال نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد حسين سلامي، إن الهجوم الأخير، في الطريق بين خاش وزاهدان في محافظة سيستان وبلوشستان، لن يمر دون رد.

ونقلت وكالة "إرنا" عن سلامي قوله "لا يمكن الإفصاح عن شكل وكيفية الرد على الهجوم الإرهابي في خاش، لكن الهجوم لن يمر دون رد".

© REUTERS / HANDOUT إيران تكشف هوية وجنسية منفذ هجوم الزاهدان

ووصف نائب قائد الحرس الثوري سلوك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بأنه يتسم بالعداء، مضيفا "لا نريد أن نعتبر الأنظمة الحاكمة في الدول الإسلامية بأنها عدو لنا".

وتابع "ردنا سيكون حازما ومن يصله ردنا سيعرف مدى قوته"، لافتا إلى أن هذه الاعتداءات الإرهابية أصغر من أن تترك تأثيرا على قوة إيران الرادعة.

وأضاف "إننا نتطلع إلى إفشال القوى الكبرى".

وكان 27 من قوات حرس الثورة الإسلامية قتلوا في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حافلتهم علي طريق خاش — زاهدان بمحافظة سيستان وبلوجستان، في 13فبراير/ شباط الجاري، كما أصيب 12 آخرين منهم بجروح جراء هذا الاعتداء.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، قبل أيام، اعتقال 3 أشخاص مشتبه بتورطهم في الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة زاهدان، جنوب شرقي البلاد، على الحدود مع باكستان.