تحرير مختطف واعتقال خاطفيه بعد 48 ساعة من اختطافه في بغداد

أعلن قائد عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن تحرير مختطف واعتقال خاطفيه في إحدى مناطق العاصمة وذلك بعد 48 ساعة من اختطافه.

أكد الفريق الركن جليل الربيعي، أن "قوة من عمليات بغداد تمكنت، صباح اليوم، من تحرير مدني مختطف بعملية أمنية نوعية بعد 48 ساعة من اختطافه في منطقة الكرادة، وسط العاصمة"، مشيرا أن "العملية تمت باشرافي وبجهود استخبارية"، وفقا لموقع "السومرية نيوز".

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وأضاف الربيعي أن "القوات الأمنية ألقت القبض على الخاطفين في منطقة المشتل، شرقي بغداد"، مشيرا إلى أن "الخاطفين كانوا يساومون ذوي المختطف على فدية قدرها 600 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه".

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في مناطق عدة بالبلاد بينها العاصمة بغداد تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد من المطلوبين بعمليات أمنية.