غرينبلات: التحضيرات تجري على قدم وساق للإعلان عن "صفقة القرن"

وأوردت القناة العبرية أن غرينبلات وصف مؤتمر "وارسو" بالتاريخي، إذ تمكن زعماء دول عربية وإسرائيل من البحث معا في القضايا والتحديات العالقة وفي مقدمتها إيران.
ونقلت القناة الإسرائيلية على لسان جيسون غرينبلات أن "صفقة القرن" ستكون نزيهة ولن تضع متطلبات للطرفين، ولن ترغب الإدارة الأمريكية في تقديم تنازلات من الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.
وأوضحت القناة أن غرينبلات يعتبر الرئيس ترامب من أفضل الرؤساء الأمريكيين، على مدار التاريخ، الذي يعتبر صديق حقيقي لإسرائيل، ولابد من أن يؤخذ هذا الأمر في الحسبان.
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