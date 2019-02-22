غرينبلات: التحضيرات تجري على قدم وساق للإعلان عن "صفقة القرن"

قال الموفد الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إن التحضيرات جارية على قدم وساق للإعلان عن خطة السلام الأمريكية، بعد انتخابات الكنيست الإسرائيلية.

أفادت القناة العبرية السابعة، صباح اليوم، الجمعة، أن غرينبلات يرى أن تجهيزات الإعلان عن "صفقة القرن"، أو الخطة الأمريكية لنشر السلام في الشرق الأوسط، التي أعلنها الرئيس، دونالد ترامب، تجري على قدم وساق.

وأوردت القناة العبرية أن غرينبلات وصف مؤتمر "وارسو" بالتاريخي، إذ تمكن زعماء دول عربية وإسرائيل من البحث معا في القضايا والتحديات العالقة وفي مقدمتها إيران.

ونقلت القناة الإسرائيلية على لسان جيسون غرينبلات أن "صفقة القرن" ستكون نزيهة ولن تضع متطلبات للطرفين، ولن ترغب الإدارة الأمريكية في تقديم تنازلات من الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضحت القناة أن غرينبلات يعتبر الرئيس ترامب من أفضل الرؤساء الأمريكيين، على مدار التاريخ، الذي يعتبر صديق حقيقي لإسرائيل، ولابد من أن يؤخذ هذا الأمر في الحسبان.