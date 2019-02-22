قائد في الحرس الثوري: وجود إيران المقتدر في المنطقة ألحق الهزيمة بأمريكا

أكد نائب قائد "فيلق القدس"، التابع لحرس الثورة الإسلامية، العميد إسماعيل قاآني، بأن وجود إيران المقتدر في المنطقة قد ألحق الهزيمة بأمريكا.

© AFP 2018 / Ebrahim Noroozi إيران تبدأ غدا مناورات "استعراض القوة" في مضيق هرمز

ففي كلمة له ألقاها، مساء أمس الخميس، خلال مراسم إحياء ذكرى 140 شهيدا من رجال الدين المدافعين عن المقدسات الإيرانية ، قال العميد قاآني:

إن أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب وأذنابهما يحيكون كل يوم مؤامرة جديدة للمساس بالثورة الإسلامية، لذا لا ينبغي الجلوس مكتوفي الأيدي بل يتوجب التصدي لهم في كل لحظة في ساحة المواجهة؛ بحسب وكالة "فارس".

وأضاف نائب قائد "فيلق القدس" العميد إسماعيل قاآني، قائلا:

إن الرئيس الأمريكي الأحمق يقول بأنهم أنفقوا تريليونات الدولارات لتنفيذ مخططاتهم في المنطقة، لكنهم لم يحققوا أية نتيجة، وهم اليوم يعودون من حيث أتوا، يجرون أذيال الخيبة، والسبب في هزيمتهم يعود إلى تواجد إيران المقتدر في الساحة.