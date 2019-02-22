قائد في الحرس الثوري: وجود إيران المقتدر في المنطقة ألحق الهزيمة بأمريكا

إن أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب وأذنابهما يحيكون كل يوم مؤامرة جديدة للمساس بالثورة الإسلامية، لذا لا ينبغي الجلوس مكتوفي الأيدي بل يتوجب التصدي لهم في كل لحظة في ساحة المواجهة؛ بحسب وكالة "فارس".
وأضاف نائب قائد "فيلق القدس" العميد إسماعيل قاآني، قائلا:
إن الرئيس الأمريكي الأحمق يقول بأنهم أنفقوا تريليونات الدولارات لتنفيذ مخططاتهم في المنطقة، لكنهم لم يحققوا أية نتيجة، وهم اليوم يعودون من حيث أتوا، يجرون أذيال الخيبة، والسبب في هزيمتهم يعود إلى تواجد إيران المقتدر في الساحة.
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