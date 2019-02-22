موقع عبري: إسرائيل دمرت رادارا صينيا في سوريا

وأفاد الموقع العبري بأن طائرات "إف 35" الشبح الإسرائيلية دمرت عددا من الأهداف السورية خلال هجومها الأخير على سوريا، نهاية الشهر الماضي، وذلك على حد قول مصادر بارزة — لم يسمها.
وأورد الموقع الإلكتروني العبري بأن الشركة الإسرائيلية "ImageSat"، نشرت صورا قبل وبعد تدمير سلاح الجو الإسرائيلي رادار صيني من نوع "JY-27"، الذي كان يستخدم في منظومة الدفاع الجوي السورية، بالقرب من مطار دمشق الدولي، وذلك أثناء الهجوم الإسرائيلي على المطار في العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي.
מידה כנגד מידה:ישראל השמידה רדאר סיני מגלה חמקנים בעזרת האפ-35 בסוריהhttps://t.co/lkCu1C1zye— NzivNet.com (@NzivNet) February 21, 2019
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