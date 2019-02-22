موقع عبري: إسرائيل دمرت رادارا صينيا في سوريا

© AFP 2018 / JACK GUEZ الدفاع الروسية تعلن مقتل جنود سوريين جراء الغارات الإسرائيلية على مطار دمشق

ادعى الموقع الإلكتروني العبري "نتسيف نت" ، صباح اليوم، الجمعة، أن المقاتلات الإسرائيلية من نوع "إف 35" قامت بتدمير رادار صيني في سوريا، خلال الهجمات الإسرائيلية التي وقعت على سوريا نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأفاد الموقع العبري بأن طائرات "إف 35" الشبح الإسرائيلية دمرت عددا من الأهداف السورية خلال هجومها الأخير على سوريا، نهاية الشهر الماضي، وذلك على حد قول مصادر بارزة — لم يسمها.

وأورد الموقع الإلكتروني العبري بأن الشركة الإسرائيلية "ImageSat"، نشرت صورا قبل وبعد تدمير سلاح الجو الإسرائيلي رادار صيني من نوع "JY-27"، الذي كان يستخدم في منظومة الدفاع الجوي السورية، بالقرب من مطار دمشق الدولي، وذلك أثناء الهجوم الإسرائيلي على المطار في العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي.