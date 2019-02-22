بعد تحذير نتنياهو... سلاح إسرائيلي مدمر يظهر لأول مرة

أزاحت شركة إسرائيلية الستار عن سلاح مدمر، يظهر للعلن للمرة الأولى، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

كشفت شركة "رفائيل" الإسرائيلية، هذا الأسبوع، عن صاروخ جو — أرض جديد يصل إلى مسافات بعيدة بشكل خاص، من طراز "Rocks‏"، وقادر على إصابة الأهداف تحت الأرض في مناطق محمية جيدا.

الصاروخ الجديد الذي يخترق التحصينات، مزود برأس حربي فتاك بشكل خاص وبنظام التموضع العالمي (GPS) المتقدم الذي يضمن تحديد الهدف بشكل دقيق، من خلال تحاشي الخطأ أو عرقلة المنظومات بشكل مخطط.

© Sputnik . Yury Maltzev إسرائيل تروج لمنظومة دفاعها بتدمير مروحية روسية (فيديو)

سوف يعرض الصاروخ الموجه الجديد هذا الأسبوع، للمرة الأولى، في إطار المعرض الجوي في الهند في مؤتمر أمني مهم ومعتبر. الصاروخ الذكي الذي صنعته وطورته شركة رفائيل، مزود برأس حربي قادر على تدمير أهداف فوق الأرض أو تحت الأرض في مناطق محمية وبعيدة بشكل خاص. يمكن أن يُستخدم الصاروخ الجديد في الهجمات الكبيرة على الأنفاق في قطاع غزة أو أن يساعد على الإضرار بشكل دقيق بمستودعات الأسلحة في سوريا.

يمكن إطلاق صاروخ "روكس" من مسافات بعيدة عن مناطق تغطية منظومة الدفاع الجوية الخاصة بالعدو. يسير الصاروخ في مسار بسرعة أكبر من سرعة الصوت باتجاه الهدف، ما يقلص تعرض الطائرة التي تطلق الصاروخ لتهديدات منظومات الحماية ويحسن احتمالات النجاح في الإضرار بالأهداف.

وفق بيان شركة رفائيل، يمكن أن يُستخدم الصاروخ للإضرار بأهداف ثابتة أو نقالة، حتى أنه يمكن استخدامه في مواقع تُستخدم فيها وسائل مضادة ومنظومات تعمل ضد نظام الـ‏GPS يستخدم "روكس" منظومات الـ‏GPS الخاصة به وهو في طريقه نحو الهدف، في حين ينجز الصاروخ الهدف النهائي عبر رأس توجيه وتحليل صورة بشكل متقدم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر من أن صواريخ إسرائيل يمكنها أن تضرب أي عدو في المنطقة، بما في ذلك إيران.

واستعرض نتنياهو خلال زيارة قاعدة حيفا البحرية، يوم الثلاثاء 12 فبراير/ شباط الجاري، عددا من أنواع الصواريخ التي تمتلكها تل أبيب قائلا إن صواريخ إسرائيل تستطيع أن تصل إلى مسافات بعيدة جدا وإلى كل عدو، بما في ذلك وكلاء إيران في منطقتنا".