فرنسا تعلن القضاء على أحد أبرز القادة الإرهابيين

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الجمعة، عن مقتل أحد أبرز القادة الإرهابيين في منطقة الساحل الأفريقي.

باريس — سبوتنيك. وقالت بارلي في بيان رسمي إن "القوات الفرنسية المتمركزة في مالي في إطار عملية باركان استطاعت القضاء على الإرهابي الجزائري يحيى أبو الهمام".

© Sputnik . Alex Pantsikov ماكرون: الجيش الفرنسي سيواصل قتال "داعش"

وأضاف البيان أن "أبو الهمام هو الرقم 2 في تحالف الإرهابيين الذي يقوده المالي إياد أغ غالي".

وفي هذا الصدد أكدت بارلي أن "خلال هذه العملية التي تمت عبر وسائل جوية وأرضية، استطاعت الوحدات الخاصة التابعة لباركان القضاء على العديد من الإرهابيين".

وتابعت: "هذه ضربة قوية جداً ضد المجموعات الإرهابية في منطقة الساحل".

وقالت بارلي إن "التحالف الإرهابي المعروف بـمجموعة دعم الإسلام والمسلمين الذي يقوده إياد اغ غالي فقد ثلاثة من قياداته خلال هذا العام".

ومن المتوقع أن يصل رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب مصطحباً معه وزيرة الجيوش بارلي ووزير الخارجية لودريان اليوم لمالي.