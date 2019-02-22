واشنطن جاهزة لبحث التعاون مع روسيا لمحاربة "داعش" في أفغانستان

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، إن واشنطن أعربت عن استعدادها للحديث الجوهري عن التعاون العملي مع موسكو في محاربة تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين (المحظورين في روسيا).

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، اليوم الجمعة، أن واشنطن أعربت عن استعدادها للحديث الجوهري عن التعاون العملي مع موسكو في محاربة تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين (المحظورين في روسيا) وذلك بعد محادثاته في أنقرة مع الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد.

© REUTERS / POOL أمريكا تتعهد بالتنسيق مع الحلفاء بشأن أي انسحاب من أفغانستان

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية ذكرت، في وقت سابق، مستشهدة بمصادرها الخاصة، أن 40 من قادة متنظيم "داعش" الإرهابي بمساعدة القوات الأمريكية هربوا من سجن في أفغانستان يسيطر عليه متشددون من حركة طالبان المتطرفة.

ويتواجد في أفغانستان الآن أكثر من 14 ألف عسكري أمريكي، حيث كان عددهم 10 آلاف جندي في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وكانت الولايات المتحدة وممثلون عن حركة "طالبان"، قد عقدوا الشهر الماضي الجولة الرابعة من مباحثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت لمدة 6 أيام. وصرح الرئيس الأمريكي نهاية كانون الثاني/ يناير، أنه مستعد لسحب القوات من أفغانستان إذا تم التوصل إلى اتفاقات سلام بشأن التسوية في البلاد.

وأفاد مسؤول أمريكي، في وقت سابق، بأن الرئيس دونالد ترمب، اتخذ قرارا بسحب عدد كبير من الجنود الأمريكيين من أفغانستان، بعد يوم على اتخاذه قرارا مشابه بسحب جميع الجنود الأمريكيين من سوريا. كما ووصفت وكالات أنباء دولية هذه المعلومات بأنها أحدث مؤشر على نفاد صبر الرئيس الأمريكي تجاه أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، وتجاه التدخلات العسكرية الأمريكية في الخارج بوجه عام.