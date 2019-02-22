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    صورة أرشيفية - موقع قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018

    جنرال أمريكي: إبقاء جنود لنا في سوريا سيعزز موقف حلفائنا

    © AP Photo / Hussein Malla
    العالم
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    قال ضابط عسكري أمريكي كبير، اليوم الجمعة، إنه واثق من أن حلفاء الولايات المتحدة سيتقدمون في سوريا بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستترك المئات من القوات في سوريا.

    نقلت "رويترز" عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال الأمريكي جوزف دانفورد إنه واثق من أن حلفاء الولايات المتحدة سيتقدمون في سوريا بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستترك المئات من القوات في سوريا.

    القوات الأمريكية في سوريا
    © REUTERS / RODI SAID
    "قسد": إبقاء قوة أمريكية يؤكد عدم وجود اتفاق بين أنقرة وواشنطن حول شرق وشمال سوريا
    وأضاف دانفورد أنه: "لا يوجد تغيير في الحملة الأساسية (في سوريا). يتم تعديل الموارد لأن التهديد قد تغير".

    وكان تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية رحب بقرار البيت الأبيض الاحتفاظ بـ 200 جندي أمريكي في سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية.

    وأفادت "رويترز"، أن إدارة "قسد" التي يقودها الأكراد وتدير مساحة كبيرة من شمال سوريا رحبت بقرار الولايات المتحدة إبقاء 200 جندي أمريكي في سوريا بعد سحب القوات، قائلة إن ذلك سيحمي منطقتهم وقد يشجع دولا أوروبية على أن تبقي قواتها أيضا.

    وأعلن مسؤول بالإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقي على نحو 200 جندي في قاعدة التنف في سوريا، بالإضافة إلى قوة لحفظ السلام من 200 جندي في شمال شرق سوريا.

    وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا ستكون جزءا من مجموعة تتراوح بين 800 و1500 جندي من دول أوروبية حليفة، حسب وكالة "رويترز".

    وقال البيت الأبيض، يوم أمس الخميس 21 فبراير/شباط، إن الولايات المتحدة ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" من 200 جندي أمريكي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها.

    وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان مقتضب: "ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 في سوريا لفترة من الوقت".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الانسحاب الأمريكي من سوريا, قوات سوريا الديمقراطية, الحكومة الأمريكية, سوريا
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