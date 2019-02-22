تركيا قد تشترك في "صيغة موسكو" حول أفغانستان

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، اليوم الجمعة، أن تركيا تعد لاعبا مهما في الإقليم، وأنها قد تشترك في صيغة موسكو للتسوية في أفغانستان.

موسكو — سبوتنيك. وقال كابولوف الذي التقى نظيره الأمريكي في أنقرة: "كان لي لقاء مع زميلي التركي، مدير قسم جنوب آسيا في وزارة الخارجية التركية، رضا تقي، أعجبني الحديث وكان موضوعيا… أكدنا أننا نفهم جيدا أهمية الدور التركي في هذا الإقليم ونراها لاعبا هاما في التسوية الأفغانية. نرحب بتكثيف التعاون بين تركيا وصيغة موسكو. تمتلك تركيا وعدد من دول المنطقة الحق الكامل بالاشتراك في هذه الصيغة. معهم سنحل (القضية الأفغانية) بشكل أسرع وأفضل".

© REUTERS / Omar Sobhani واشنطن جاهزة لبحث التعاون مع روسيا لمحاربة "داعش" في أفغانستان

وكانت الولايات المتحدة وممثلون عن حركة طالبان، قد عقدوا الشهر الماضي الجولة الرابعة من مباحثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت لمدة 6 أيّام.

وبغية التوصل إلى إحلال السلام في أفغانستان، استضافت عدة دول اجتماعات بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، واستضافت روسيا، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الجلسة الثانية لـ "صيغة موسكو" المعنية بالمشاورات لإيجاد سبل لإطلاق حوار أفغاني — أفغاني مباشر.

ويذكر أن أفغانستان تشهد صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد. بالمقابل يقوم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.