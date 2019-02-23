ترامب يرشح كيلي كرافت سفيرة لأمريكا في الأمم المتحدة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت 23 فبراير/شباط، إن يرشح سفيرة الولايات المتحدة لدى كندا، لتكون سفيرة لأمريكا لدى الأمم المتحدة.

وأضاف ترامب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "يسرني أن أعلن أن كيلي نايت كرافت، سفيرنا الحالي لدى كندا، مرشحة لتكون سفيرا لأمريكا لدى الأمم المتحدة".

I am pleased to announce that Kelly Knight Craft, our current Ambassador to Canada, is being nominated to be United States Ambassador to the United Nations…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

وتابع ترامب في تغريدة أخرى، "قد قامت كيلي بعمل بارز في تمثيل أمتنا، وليس لدي أدنى شك في أن بلدنا تحت قيادتها، سيكون ممثلا على أعلى مستوى. تهانينا لكيلي وعائلتها".

يتبع…