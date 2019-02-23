خارجية فنزويلا: نخطط للاجتماع مع أمريكا لمناقشة وضع الدبلوماسيين

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، أن سلطات بلاده على استعداد للاجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، لمناقشة وضع الدبلوماسيين الأمريكيين.