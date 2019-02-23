واشنطن تعبر لتركيا عن قلقها إزاء شراء "إس-400"

وكان الموضوع المتعلق بشراء تركيا لمنظومة صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا أحد المواضيع المطروحة على بساط المناقشة خلال لقاء القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار في واشنطن إلى جانب المواضيع المتعلقة بمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا.

© Sputnik . Pavel Lisitsin الكراسوخا الروسية قادرة على دفن "قاتل" إس300 الإسرائيلي

وقال البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) إن مباحثات وزيري دفاع الدولتين تناولت مناقشة قلق الولايات المتحدة من احتمال شراء تركيا لمنظومة إس-400 الروسية.

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" لتركيا في ديسمبر/كانون الأول 2017 في أنقرة. وتحصل تركيا بموجب هذه الاتفاقية على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400" جزئيًا.

وقدّر سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ" الحكومية التي تشرف على تصدير التقنيات العسكرية الروسية إلى الدول الأخرى، قيمة الصفقة بـ2.5 مليار دولار.

ومن جانبه قال وزير الدفاع التركي في وقت سابق إن نصب صواريخ "إس-400" في أراضي تركيا سيبدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأثار نبأ تعاقد تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية حفيظة واشنطن التي ترى ضرورة أن تشتري تركيا معدات عسكرية من صنع أمريكي أو أطلسي لكونها عضوا في حلف شمال الأطلسي.