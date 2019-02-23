مقاتلة "إف-15" تكبد الولايات المتحدة خسائر قيمتها 7 ملايين دولار

وانطلقت مقاتلة "إف-15" إلى الجو في 20 فبراير/شباط 2019 بكامل أسلحتها، لكن تقرر إعادتها إلى الأرض بعد أن فشلت في طي أحد سيقان عجلاتها.

واضطرت المقاتلة للهبوط في مطار بورتلاند الدولي. وقبل الهبوط تخلصت المقاتلة من أسلحتها بإغراق صواريخها في مياه المحيط الهادئ.

يذكر أن مقاتلة "إف-15" تحمل، عادة، 6 صواريخ من طراز AIM-120C AMRAAM وصاروخين من طراز AIM-9X Sidewnder. ويبلغ ثمن صاروخ "AIM-120" 1.5 مليون دولار بينما تقدّر قيمة صاروخ "AIM-9X" بما يتراوح بين 250 ألف دولار و400 ألف، حسب "ذي درايف".

وبالتالي فإن القوات البحرية الأمريكية فقدت ما قيمته 7 ملايين دولار، على الأقل. وتحطمت الصواريخ عندما ارتطمت بالماء.