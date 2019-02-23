لماذا يرفض بوتين الاستماع إلى بوروشينكو

وحاول بوروشينكو، رئيس جمهورية أوكرانيا، إجراء اتصال هاتفي مع رئيس الدولة الروسية فلاديمير بوتين بعد "حادثة كيرتش" في يناير/كانون الثاني الماضي. وباءت محاولته بالفشل لأن بوتين لم يرد.

© REUTERS / Eduardo Munoz جيش بوروشينكو لا يستطيع قهر روسيا

وقال بوروشينكو لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية إنه حاول إجراء مكالمة هاتفية مع بوتين في "يوم الاعتداء على زوارقي" حيث حاول بوروشينكو أن يتصل بالرئيس الروسي ليسأله "ماذا يحدث؟" ولكنه (بوتين) لم يرد.

ووقعت "حادثة كيرتش" في 25 يناير 2019 عندما اضطر حرس الحدود الروسي إلى استخدام السلاح لإيقاف زوارق القوات البحرية الأوكرانية التي انتهكت حرمة الحدود الروسية في عملية استفزازية لدخول بحر ازوف عبر مضيق كيرتش الروسي دون استئذان السلطات الروسية.

وكان بوتين قد شرح في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي لماذا يرفض تلقي اتصالات هاتفية من بوروشينكو، مشيرا إلى أن بوروشينكو يتعمد افتعال الأزمات مع روسيا، ثم يريد أن يُظهر للعالم أنه ينجح في حلها.