سيدة أعمال تبلغ ثروة زوجها 1.4 مليار دولار... من هي مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح السفيرة الأمريكية لدى كندا، كيلي كرافت، لتكون مندوبة واشنطن الجديدة لدى الأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن تشغل كيلي كرافت المنصب الذي أصبح شاغرا منذ رحيل المندوبة السابقة، نيكي هايلي، شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

© REUTERS / Jim Young ترامب يرشح كيلي كرافت سفيرة لأمريكا في الأمم المتحدة

وأثنى وزير الخارجية مايك بومبيو بترشيح كيلي كرافت.

وقال بومبيو في بيان "السفيرة كرافت كانت مدافعة رائعة عن الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الأمريكية في كندا، وهي مؤهلة جدا لتقوم بالعمل نفسه في الأمم المتحدة".

من هي كيلي كرافت

تبلغ من العمر 56 عاما، وهي سيدة أعمال من ولاية كنتاكي، وزوجة جو كرافت، رئيس ثاني أكبر منتجة للفحم في شرق الولايات المتحدة.

وقدرت مجلة "فوربس" ثروة زوجها في عام 2012، بنحو 1.4 مليار دولار.

وذكرت تقارير أن جو كرافت تبرع بمليون دولار لصندوق حفل تنصيب ترامب عام 2017، وبمبلغ يصل إلى 371 ألف دولار لمرشحين جمهوريين خلال الانتخابات النصفية عام 2018.

وفي عام 2017 عينت كيلي كرافت، كسفيرة للولايات المتحدة لدى كندا، وكانت أول امرأة تشغل هذا المنصب.