مناشدة من "عروس داعش" للحكومة البريطانية

وقالت بيغوم: "أتمنى من المسؤولين البريطانيين إعادة النظر في قضيتي بقدر أكبر من الرحمة الموجودة في قلوبهم، أنا راغبة في التغيير".
وتم العثور على بيغوم المعروفة إعلاميا بلقب "عروس داعش"، في معسكر اعتقال داخل سوريا.
ودافع وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد عن قراره حرمان البريطانيين الذين شاركوا في القتال في العراق وسوريا ضمن صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي من العودة إلى بريطانيا، بقوله إنه قد وازن بين تبعات قبول عودتهم وبين الأعمال الإرهابية المحتملة وحالة التفكك المجتمعي التي قد تحدث نتيجة لاقتناع البعض بفكرهم المتطرف.
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