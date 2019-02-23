تركيا: أكدنا للبنتاغون على مسألة عدم ترك فراغ في السلطة خلال الانسحاب من سوريا

أعلنت تركيا، اليوم السبت، أنها أكدت للولايات المتحدة الأمريكية ضرورة عدم ترك فراغ في السلطة عمد سحب القوات من سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزير الدفاع، خلوصي آكار، اليوم السبت، قوله "أكدنا على مسألة عدم ترك فراغ في السلطة خلال انسحاب القوات الأمريكية من سوريا"، وذلك في حديثه عن لقائه مع مسؤولين من البنتاغون.

#عاجل | وزير الدفاع التركي حول مباحثاته في البنتاغون: أكدنا على مسألة عدم ترك فراغ في السلطة خلال الانسحاب من سوريا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 23, 2019

​وذكر الوزير التركي "طرحنا أيضا مسألة تسليم زعيم منظمة غولن وبقية أعضائها، وسنواصل متابعة هذه القضية عن كثب خلال الأيام المقبلة".

وأوضحت الوكالة أن الوزير التركي بحث مع نظيره الأمريكي، باتريك شانهان، التعاون الثنائي في المجال الدفاعي وقضايا متعلقة بالملف السوري.

وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية أن اجتماعا ثنائيا وآخر على مستوى الوفود انعقدا في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، بحضور رئيسي هيئتي الأركان في البلدين.

وأوضح البيان أن أكار وشانهان تناولا التعاون الثنائي في المجال الدفاعي والعمليات الجارية ضد تنظيم "داعش" في سوريا ومخاوف تركيا إزاء الدعم الأمريكي لتنظيم "ي ب ك/ ب ي د".

ولفت البيان إلى أن "أكار تطرق لأهمية التعاون من أجل تحقيق الوحدة السياسية ووحدة التراب في سوريا، وأكد عزم تركيا على مكافحة كل التنظيمات الإرهابية بما فيها "بي كا كا" و"ي ب ك" و"ب ي د" وداعش وغولن".

وجدد الوزيران تأكيدهما على أهمية الشراكة الاستراتيجية العريقة بين بلديهما، وتعاونهما في إطار حلف الناتو بما في ذلك أفغانستان وكوسوفو والعراق والأنشطة البحرية للحلف.