تركيا: أكدنا للبنتاغون على مسألة عدم ترك فراغ في السلطة خلال الانسحاب من سوريا

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تركيا: أكدنا للبنتاغون على مسألة عدم ترك فراغ في السلطة خلال الانسحاب من سوريا

يتبع…