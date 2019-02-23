هل يستاء الأمير ويليام من تصرفات الأميرة ميغان

وقال بوريل خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "ذا صن" البريطانية:"تم إنفاق مبلغ 384 ألف جنيه استرليني (أكثر من 501 ألف دولار) على هذا الحدث.
وأضاف:
أعتقد أن الأمير وليام سيغضب من إسراف ميغان، خاصة أن الحفلة التي أقيمت على شرف ولادة لاطفل كانت على نمط نجوم هوليود أكثر من كونها على النمط الملكي.
— Theresa May (@theresa_may) October 15, 2018
وفي تشرين الأول / أكتوبر 2018، هنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الزوجين بالخبر السار مغردة على حسابها في "تويتر": "أتقدم بأحر التهاني إلى دوق ودوقة ساسكس بهذا الخبر السعيد.. وأتمنى لهما الأفضل دائما".
وسيكون الطفل الملكي المنتظر في المرتبة السابعة في ولاية العرش البريطاني.
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