هل يستاء الأمير ويليام من تصرفات الأميرة ميغان

كشف الحارس الشخصي للأميرة ديانا أميرة ويلز بول بوريل، أن الأمير ويليام سيستاء من إسراف دوقة ساسكس ميغان ماركل، التي كانت قد أقامت حفلة في نيويورك بمناسبة اقتراب موعد ولادة الطفل الأول.

وقال بوريل خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "ذا صن" البريطانية:"تم إنفاق مبلغ 384 ألف جنيه استرليني (أكثر من 501 ألف دولار) على هذا الحدث.

وأضاف:

أعتقد أن الأمير وليام سيغضب من إسراف ميغان، خاصة أن الحفلة التي أقيمت على شرف ولادة لاطفل كانت على نمط نجوم هوليود أكثر من كونها على النمط الملكي.

— Theresa May (@theresa_may) October 15, 2018

وفي تشرين الأول / أكتوبر 2018، هنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الزوجين بالخبر السار مغردة على حسابها في "تويتر": "أتقدم بأحر التهاني إلى دوق ودوقة ساسكس بهذا الخبر السعيد.. وأتمنى لهما الأفضل دائما".

وسيكون الطفل الملكي المنتظر في المرتبة السابعة في ولاية العرش البريطاني.