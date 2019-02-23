"نأسف على الخذلان"... البحرية البريطانية تعتذر للأمير هاري عن "الإخفاق الكبير" في حقه

تقدمت وحدة تابعة للقوات البحرية البريطانية، باعتذارها للأمير هاري، بعد ما وصفته بالإخفاق الكبير في حقه.

وتم تداول صورة لدوق ساسيكس، وهو يغلق باب السيارة بنفسه خلال زيارة لقوات البحرية بمنطقة بيكلاي في إنجلترا، على عكس البروتوكول الذي يقضي بقيام شخص آخر بغلق الباب.

وقالت الوحدة الثانية والأربعون من القوات البحرية البريطانية في تغريدة لها: "كنا نعتقد أن الزيارة قد جرت على ما يرام إلى أن اطلعنا على تقرير بشأن إخفاق كبير من جانبنا".

We thought the visit had gone so well until we saw this report of an epic planning fail on our part. We can only apologise to the nation for letting you all down. You have a right to expect better Royal car door etiquette from your Commandos.



https://t.co/99HEWk016y — 42 Commando (@42_commando) February 22, 2019

وأضافت "بوسعنا أن نعتذر لكم عن الخذلان، لأنه من حقكم أن تتوقعوا أداء المراسم على نحو أفضل في باب السيارة من جانبنا".

يذكر أن الأمير هاري أشاد بالقوات البحرية خلال الزيارة، مضيفا أنه "محظوظ لارتدائه زيهم دون الخضوع للتدريبات الصارمة التي يحتاج إليها عملهم".