تحذيرات مشددة للأمير هاري وميغان ماركل من زيارتهما إلى المغرب

تلقى نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير هاري، وزوجته دوقة ساسكس، ميغان ماركل، تحذيرات مشددة، بشأن زيارتهما الأولى إلى المغرب اليوم السبت.

واتخذ الفريق المصاحب للزوجين الملكيين، إجراءات أمنية قصوى، لحمايتهما خلال الزيارة، مع تصاعد التوتر في العاصمة الرباط، في أعقاب أعمال الشغب والمواجهات مع الشرطة، في ظل اعتراض المعلمين على أجورهم، ووجود مخاوف بشان الرعاية الصحية، بحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

© REUTERS / CLODAGH KILCOYNE بعد 40 عاما على زيارة ملكة بريطانيا "العصيبة"... ميغان ماركل وهاري في بلد عربي

ووضعت خدمات الأمن البريطانية "خطط خروج" آمنية للأمير هاري وزوجته، خلال زيارتهما التي تنتهي بعد غد الاثنين.

وقال مصدر ملكي إن الاجراءات الأمنية زادت، تحسبا لاندلاع المزيد من المظاهرات في البلاد.

وأضاف أنه تم اتخاذ القرار بعدم قيام الزوجين بنزهة سيرا على الأقدام في المغرب، بسبب مخاوف على سلامة دوق ودوقة ساسكس.

وأوضح: "أينما وجد كلا من ميغان وهاري في العالم، فإنهما يجتذبان حشودا كبيرة بسبب شعبيتهما، وهم يميلان دائما للاختلاط مع الحشود والتفاعل معهم عن كثب".

وأردف: "لكن نظرا لطبيعة الاحتجاجات الراهنة في جميع أنحاء البلاد، فتم نصحهما بعدم القيام بهذا، وهو ما تفهمهاه".

وتقول حكومة المملكة المتحدة أن هناك حوالي 650 ألف زائر بريطاني يأتون إلى المغرب كل عام، وأن "معظم الزيارات خالية من المتاعب".

ومن المقرر أن يصل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى مطار الدار البيضاء هذا المساء، ورحب به السفير البريطاني في المغرب، قبل تفقد أحد حراس الشرف.

وأعلن قصر كنسنغتون رسميا، عن أن "الثنائي" الأمير هاري وميغان ماركل، سيزور المغرب لمدة يومان، في الفترة من 23 وحتى 25 فبراير/شباط، بناء على توجيهات من ملكة بريطانيا.