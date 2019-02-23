بومبيو: واشنطن تخطط لتغيير السلطة في بلدين آخرين

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة مع قناة "تيليموندو" الأمريكية بأن الولايات المتحدة تخطط لتغيير السلطة ليس فقط في فنزويلا، ولكن أيضًا في نيكاراغوا وكوبا.

وأكد بومبيو خلال المقابلة أن واشنطن تنوي محاربة الأنظمة غير الديمقراطية في نيكاراغوا وكوبا، وقال:

نحن ندرك أن حكومات هذه الدول تتعامل بوحشية مع شعبها، فهي تشكل تهديدا حقيقيا، تهديدا للأمن، وللفرد، وتحرمهم من حرياتهم الأساسية.

وأكد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على ضمان تحقيق نتائج إيجابية ليس فقط في فنزويلا، ولكن أيضا في كل من هذين البلدين.

وفي 23 كانون الأول / يناير الماضي، أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة، واعترفت الولايات المتحدة وفرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بغوايدو رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.