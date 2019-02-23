روحاني: الفكر ركيزة الحرية

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، إن الفكر هو الركيزة الأولى للحرية.

وخلال كلمة له أمام عدد من رؤساء ومدراء الشركات القائمة على المعرفة والشركات الناشئة، أكد روحاني على أن نمو العلم والمعرفة والتقنية يبدأ في بيئته المناسبة والمتسمة بالحرية. وذلك بحسب وكالة "إرنا".

© Sputnik . Mikhael Klimentyev روحاني: أمریكا توظف كافة إمكانیاتها ضد الشعب الإیراني

وأضاف الرئيس الإيراني، حسن روحاني ، أن أولى ركيزة للحرية هي الفكر، معتبرا التقنية ثمرة من ثمار العلوم والمعرفة القائمة على التقنية، لافتا إلى أن التسريع في تطور التقنية يتطلب نموها على ركائز قائمة على العلوم الأساسية.

وقد تفقد روحاني معرض منتجات الشركات القائمة على المعرفة في واحة "برديس" للعلوم والتقنية في طهران، اليوم السبت.

وقام الرئيس روحاني عن قرب بتفقد أحدث الانجازات لـ 40 شركة معرفة تشارك في فعاليات المعرض.

ويذكر أن واحة "برديس" العلمية التقنية، تضم 250 شركة وأكثر من 4 آلاف مختص وتنتج نحو ألف منتج معرفي.