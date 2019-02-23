صالحي: قراراتنا حول الاتفاق النووي محسوبة

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن قرارات إيران حول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) محسوبة، وإنها لا تأتي وليدة اللحظة، وعلى أساس العواطف.

وعلى هامش معرض رواد الصناعة والتكنولوجيا بطهران، رد صالحي على سؤال حول تلكؤ أوروبا في تنفيد تعهداتها إزاء الاتفاق النووي، وإمكانية خروج إيران عنه، قائلا: إنه وكما بين قائد الثورة الإسلامية مواقف الجمهورية الإسلامية بشفافية كاملة، إننا نرصد الإجراءات التي يقوم بها الطرف الآخر، لكي نتخذ قرارات محسوبة بعيدة عن الأحاسيس. وذلك بحسب وكالة "إرنا".

© AP Photo / Brendan Smialowski صالحي: إيران يمكنها استئناف نشاطها النووي بمستوى أعلى وأضاف صالحي: لو توصل قائد الثورة الإسلامية والهيئة المشرفة إلى نتيجة مفادها أن بقاءنا في الاتفاق النووي لا يجدي نفعا، فيصدران أوامر لازمة في هذا المجال، وقراراتنا لا تأتي وليدة اللحظة، بل نتخذها على أساس الحقائق الموجودة علي أرض الواقع ورصد أحدث التطورات بشكل دقيق".

وأكد صالحي أن الطرف الآخر لا يريد أن تتجه الظروف نحو الطريق المسدود كما أن إيران تتخذ قراراتها حسب ما تملي عليها مصالحها الوطنية.

وحول معرض رواد الصناعة والتكنولوجيا، قال صالحي إن شبابنا يشقون طريقهم على أساس عقيدة "نحن نستطيع"، ورغم كل الضغوط النفسية والاقتصادية المفروضة علينا وإنهم تمكنوا من تحقيق إنجازات مذهلة.

وأشار علي أكبر صالحي ، إلى بعض المنتجات الفريدة التي تم عرضها في هذا المعرض، بما فيها مادة قيمة وغالية، وهي أكسجين —18، قائلا إنها نتيجة عمل دؤوب على مر 4 سنوات، لأنها تدر العملة الصعبة على البلاد وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لإيران في إنتاج مادة استراتيجية.

وخلص صالحي إلى القول إننا نضمن مستقبل البلاد من خلال مثل هذه المعارض، وليس عبر وسائل إعلام الأعداء ودعاياتهم.