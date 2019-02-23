كيم جونغ أون يتجه إلى قمة فيتنام في قطار مدرع

توجه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث سيجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على متن قطار مدرع.

ووفقا لوسائل إعلام روسية توجه الرئيس الكوري إلى هانوي في حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي في قطاره المدرع عبر السكك الحديدية العابرة عبر الصين، وتبلغ مسافة السفر نحو 4000 كيلومتر.

— Shane Bettenhausen (@ShaneWatch) February 20, 2019

ومن جانبه ركب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب سيارة ليموزين من طراز "كاديلاك وان"، المعروفة أيضا باسم "الوحش"، أثناء زيارته إلى العاصمة هانوي للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

يذكر أن سيارة "كاديلاك وان" عبارة عن سيارة ليموزين صنعت خصيصا لتقوم بنقل الرئيس الأمريكي ترامب وتوفر أعلى درجات الحماية.

وتمتلك السيارة مقصورة خاصة مزودة بفلتر هواء وأنابيب تحمل فصيلة دم الرئيس الأمريكي، ليتم استخدامها في أوضاع الطوارئ وفي حال تعرضه لوعكة صحية من أجل الإسعافات الأولية.

ومن المقرر أن يجتمع كيم جونغ أون في 27 و28 من الشهر الجاري بالرئيس الأمريكي، ترامب، في قمة ثانية لمناقشة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.