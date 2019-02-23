تركيا: أمريكا وافقت على إتمام "خارطة طريق منبج"

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزير الدفاع، خلوصي آكار، قوله إن الجانب الأمريكي وافق على الحيلولة دون تأخير تنفيذ "خارطة الطريق" المتعلقة بمدينة منبج السورية، واستكمالها في أقرب وقت، وذلك في حديثه عن مباحثاته مع وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، في واشنطن، أمس الجمعة.
وقال أكار "رأينا أن الجانب الأمريكي ينظر بإيجابية أيضا حيال إجراءاتنا في هذه المسألة. ووافقوا على عدم تأخير خارطة طريق منبج، واستكمالها في أقرب وقت، وقالوا إنهم سيدرسون هذا الأمر".
وأوضح أن الوفد التركي أكد على ضرورة إخلاء "منبج" من إرهابيي "ي ب ك" في أقرب وقت، وسحب الأسلحة منهم، وتسليم إدارة المدينة إلى أهلها. فيما لفت إلى أن الجانب التركي طرح كذلك مسألة تسليم زعيم منظمة "غولن" الإرهابية المقيم في الولايات المتحدة، وبقية أعضائها.
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