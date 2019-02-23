انطلاق القمة "العربية - الأوروبية" في شرم الشيخ غدا

شرم الشيخ — سبوتنيك. ويترأس جلسات القمة من الطرف العربي رئيس الدولة المضيفة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن الطرف الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، اللذان يفتتحان القمة غدا الأحد الساعة 17.00 (15.00 غرينتش).

كما يحضر عن الاتحاد الأوروبي، رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، والممثلة العليا للسياسة الخارجية، فيديركا موغيريني، ومفوض الأوروبي لسياسة دول الجوار والتوسع، يوهانس هان.

وتسعى القمة بحسب بيان أوروبي، صدر أمس، إلى تعزيز العلاقات العربية الأوروبية، حيث سيعالج القادة مجموعة واسعة من التحديات الحالية والفرص المشتركة، مثل التجارة والاستثمار والهجرة وتغير المناخ والأمن. كما توفر القمة أيضا فرصة للقادة لمناقشة آخر التطورات في المنطقة بما فيها عملية السلام في الشرق الأوسط، اليمن ، ليبيا وسوريا".

وتتمحور جلسة الغد حول تعزيز الشراكة الأوروبية العربية ومعالجة التحديات العالمية سويا، فيما تجري جلسة الاثنين تحت عنوان "معالجة التحديات الإقليمية معا".

وكان الاتحاد الأوروبي قد بادر إلى فكرة عقد القمة خلال لقاء سالزبورغ في أيلول/سبتمبر الماضي، ولذلك في مسعى لكي تكون القمة "فرصة للقادة للتأكيد على الحاجة إلى استراتيجية أكبر التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، ولمناقشة كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

كما أنه من المتوقع أن يناقش القادة إمكانيات تطوير التعاون في مجالات الطاقة والعلوم والأبحاث والتكنولوجيا (الرقمية) والسياحة وغيرها".

ويفترض أن يشارك في القمة ممثلي جميع الدول العربية ما عدا سوريا التي جمدت الجامعة عضويتها بعد اندلاع الأزمة في العام 2011، ومن أهم الحضور العربي، الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السرّاج، الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الرئيس العراقي برهم صالح، أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الفلسطيني.

أما أهم الحاضرين من دول الاتحاد الأوروبي فهم، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المستشار النمساوي سبستيان كيرتس، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، وغيرهم.